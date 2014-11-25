Компанія Business Gathering планує провести в 2015 році 12 інвестфорумів

За її інформацією, в рамках проведення форумів планується провести презентацію інвестиційних бізнес-проектів українських підприємців перед представниками міжнародних компаній, фінансових організацій та ін. При цьому, за словами Баклан, планується представити бізнес-проекти як великих українських компаній, так і представників малого та середнього бізнесу. За інформацією голови організаційного комітету, вартість участі у форумі для юросіб складе 20-50 дол., реєстрація учасників розпочнеться у грудні.

Як зазначила директор Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Юлія Рибак, сьогодні іноземних інвесторів цікавлять в Україні насамперед агросектор, ІТ-сфера, енергоефективність. За її словами, проведення реформ, боротьба з корупцією, створення незалежної судової системи дозволить збільшити інвестиційну привабливість країни. Рибак також зазначила, що здійснення проекту «Український інвестиційний діалог» дозволить забезпечити постійний діалог між представниками влади, інвесторами, бізнесом.

На даний час партнерами компанії Business Gathering по здійсненню проекту «Український інвестиційний діалог» є Торговельно-промислова палата України, Громадська рада при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Асоціація приватних інвесторів, ряд компаній, що працюють у сфері інвестицій.