Російські олігархи з початку року збідніли майже на $150 мільйонів

Згідно з індексом BBI, сильніше за всіх за п'ять місяців скоротилися статки Олега Дерипаски - більше, ніж удвічі, - до $4,03 мільярда доларів.

Сукупні статки 25 російських мільярдерів за січень-травень 2018 року зменшилася на 146,6 мільйона доларів.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на дані індексу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Індекс розраховується на основі вартості акцій і даних звітностей компаній, в яких мільярдери мають частки. По деяким компаніям розрахунок здійснюється виходячи із співвідношення капіталізації компанії до EBITDA або ціни акції до прибутку на акцію.

"Згідно з індексом BBI, сильніше за всіх за п'ять місяців скоротилися статки Олега Дерипаски - більше, ніж удвічі, - до 4,03 мільярда доларів. На початку квітня Дерипаска і його підконтрольні компанії (En+ Group, група "ГАЗ", "Базовий елемент" і "Русал") потрапили під санкції США, після чого папери "Русала" і En+ пережили обвальне падіння на біржах. В результаті Дерипаска змістився вже на передостанню сходинку рейтингу - 24-шу", - говирится в повідомленні.

Зазначається, що більше всіх за той же період збільшилися статки голови "Новатек" Леоніда Міхельсона - на 2,05 мільярда, до 18,7 мільярда доларів (3-е місце в рейтингу).

"Найбагатшою в Росії як і раніше залишається основний акціонер "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, його статки з початку року зросли на 338 мільйона доларів - до 20 мільярдів доларів. На другій позиції в списку виявився основний бенефіціар НЛМК Володимир Лісін: його багатство збільшилося на 1,61 мільярда доларів - до 19,6 мільярда доларів", - підкреслює видання.

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Після Міхельсона в списку йде один з основних акціонерів "Норнікеля" Володимир Потанін, який втратив 811 мільйонів доларів, і чиї статки тепер оцінюються в 18,1 мільярда доларів (четверте місце). Замикає п'ятірку лідерів найбільший бенефіціар "Єврохіму" і СУЕК Андрій Мельниченко. Його капітал зріс на 1,93 мільярда, до 15,7 мільярда доларів.

Голова ради директорів і основний власник групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг вибув з лідируючої п'ятірки, ставши шостим у рейтингу і втративши з грудня минулого року 790 мільйонів доларів (статки оцінюються в 15,4 мільярда). Статки підприємця Алішера Усманова зросли на 81,8 мільйона - до 14,6 мільярда доларів.

Президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов за січень-травень збільшив своє багатство на 1,6 мільярда доларів, до 14,2 мільярда. Роман Абрамович і Геннадій Тимченко розбагатіли приблизно на 1,27 мільярда кожен, у результаті чого перший тримає 13,8 мільярда доларів, другий - 12,4 мільярда. Бізнесмен Михайло Фрідман, навпаки, збіднів на 1,36 мільярда - до 13 мільярдів доларів.