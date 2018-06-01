Мінфін може дозволити бізнесу реєструвати розрахунки через мобільні

Мінфін також розробив проект наказу, згідно з яким ведення книги обліку розрахункових операцій можна буде здійснювати в електронному вигляді.

Міністерство фінансів розробило проект постанови, згідно з яким підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків і інших засобів комунікації.

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Згідно з повідомленням на сайті міністерства, відповідні проекти актів, які спрощують використання касових апаратів (РРО) та ініціюють пілотний проект з реєстрації та експлуатації новітніх моделей, були прийняті урядовим комітетом 31 травня та будуть винесені на затвердження уряду наступного тижня.

Міністерство відзначило, що пілотний проект дозволить досліджувати інноваційні розробки у сфері реєстрації розрахункових операцій та застосування новітніх моделей РРО, стимулювати підприємців до застосування РРО.

Згідно з повідомленням, Мінфін також розробив проект наказу, який спрощує реєстрацію РРО та порядок введення в експлуатацію, вводить ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО) в електронному вигляді (звільняє підприємців від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків).

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих в Україні касових апаратів в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла на 7,5%, або на 20 тисяч, і становить 286 тисяч апаратів.