В Україні змінилися правила ведення касових операцій

Нацбанк встановив для бізнесу адаптаційний період до 30 червня.

Національний банк змінив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, встановивши для суб'єктів господарювання перехідної адаптаційний період до 30 червня 2018 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №54, протягом цього періоду суб'єкти господарювання можуть використовувати в своїй діяльності колишні форми документів, включаючи форми відомості на виплату грошей, прибуткового та видаткового касового ордерів, журналу реєстрації касових документів, касової книги, книги обліку виданих та прийнятих готівкових та акта про результати інвентаризації.

За цей період суб'єкти господарювання повинні розробити і затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси.

Також нововведення нормують особливості оприбуткування готівки в касах суб'єктів господарювання, визначають порядок використання книги обліку розрахункових операцій, уточнюють порядок розрахунків готівкою на суму до 50 тис. грн для фізичних осіб з суб'єктами господарювання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів розробило проект постанови, згідно з якою підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків й інших засобів комунікації. Відповідні проекти були прийняті урядовим комітетом 31 травня та будуть винесені на затвердження уряду наступного тижня.