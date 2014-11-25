Японія виділила Україні $6 млн фінансової допомоги

Про це сьогодні в Дніпропетровську заявив надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Сіґекі Сумі, передає Радіо Свобода.

"Ще в березні цього року Японія пообіцяла надати Україні допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів. Два тижні тому також був підписаний Меморандум про порозуміння з віце-прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Меморандум передбачає фінансування 6 мільйонів доларів", – зазначив Сумі.

За його словами, ці гроші підуть на реабілітацію в галузі базових соціальних програм у регіонах, які близькі до територій, де йдуть бої, велика частина коштів передбачена на реабілітацію будинків для сиріт, шкіл і на реалізацію медичних програм.

Читайте такожСаміт G20: США, Японія та Австралія об’єдналися у боротьбі з Росією – Reuters

Він також заявив, що для Японії дуже важливою є територіальна цілісність та економічна стабільність України і наголосив, що російська інтервенція в східній Україні повинна бути зупинена.

Крім того, посол Японії в Україні заявив, що Японія розглядає питання про фінансування 6 грантових проектів, які будуть реалізуватися на Дніпропетровщині, вартість кожного – близько 100 тисяч доларів США. Нове сучасне обладнання у рамках грантової програми отримають Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 4, обласна клінічна лікарня імені Іллі Мечникова, Межівська та Покровська районні лікарні.