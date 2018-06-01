Зараз ДФС знаходиться в підпорядкуванні Мінфіну - перший заступник міністра фінансів

Також Мінфін, як і раніше, погоджує рішення Кабінету міністрів.

Уряд України не виводив Державну фіскальну службу з підпорядкування Міністерства фінансів і не виключав Мінфін зі складу міністерств, із якими погоджуються проекти рішень Кабінету міністрів.

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Про це заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час дискусії в Київській школі економіки.

«Нічого у Мінфіну не забрали, можете не переживати, - ні узгодження, ні ДФС», - сказала Маркарова у відповідь на твердження, що Мінфін повністю втратив контроль над ДФС.

За її словами, на сьогодні всі повноваження Мінфіну залишаються в силі.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше заступник керівника секретаріату Комітету ВР з податкової та митної політики Світлана Воробей.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.

Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до прем'єр-міністра Гройсмана з претензією про непризначення своїм заступником Яни Бугрімової вже протягом двох років.

«Володимир Борисович, на жаль, я не бачив у кадрових питаннях призначення заступником міністра фінансів Яни Бугрімової. Відповідне внесення робилося вже чотири рази. Людина три рази пройшла спецперевірку. Призначення відбувається вже два роки. Я вважаю це нерозумінням важливості сфери, чим займається Мінфін, особливо зараз...», - сказав Данилюк. Після цих слів трансляція засідання в прес-центрі Кабінету міністрів перервався.

Гройсман назвав реакцію міністра фінансів Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було ніяких приводів.

Після зазначеного засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну перепідпорядкувати ДФС в управління уряду замість Мінфіну.