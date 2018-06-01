У Мінфіні заявили, що Кабмін не допускає відмови від співпраці з МВФ

За словами першого заступника міністра фінансів, Україна поки не може вийти з програми з Фондом.

Уряд України не допускає сценарію відмови від співробітництва з Міжнародним валютним фондом і зробить усе можливе для його продовження.

Читайте такожМВФ написав листа Гройсману: попередив про можливий зрив траншу – ЗМІ

Про це заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході дискусії в Київській школі економіки, відповідаючи на запитання про альтернативний план уряду за відсутності нових траншів від МВФ.

«Ми для себе не допускаємо варіанту, що ми не будемо в програмі з Міжнародним валютним фондом», - сказала Маркарова.

За її словами, Україна ще не перебуває на тому етапі, коли можна вийти з програми з Фондом, і такий крок буде безвідповідальним.

Маркарова підкреслила, що уряд робитиме все можливе для продовження співробітництва з МВФ і переконувати в цьому парламент.

При цьому вона зазначила, що перебування в програмі з МВФ - це не фінансова допомога бюджету, а перш за все позитивний сигнал для інвесторів і партнерів України.

Читайте такожДевальвація та дефолт: експерти спрогнозували, що чекає Україну без траншу МВФ

Як повідомляв УНІАН, МВФ оцінює дефіцит фінансування України в 2018-2019 роках в 4,5 млрд дол., що перевищує підтримку міжнародних партнерів.

За даними рейтингового агентства S&P, Україну в 2018-2021 роках чекають зовнішні виплати за державним та квазідержавним боргом на 24 млрд дол.

Рейтингове агентство зазначає, що здійснити зазначені виплати уряду буде вкрай складно без підтримки з боку офіційних кредиторів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – становитиме 3,045 трлн. в гривневому еквіваленті.

Україна розраховує в 2018 році отримати транш МВФ у розмірі 1,9 млрд дол., після чого залучити кошти на зовнішньому фінансовому ринку, а також отримати макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 1 млрд євро. В ЄС відзначили, що отримання Україною макрофінансової допомоги, поряд із підтримкою інших міжнародних партнерів, дозволить покрити фінансові потреби країни на найближчі 2,5 року.