Данилюк в листі нардепам: зрив програми з МВФ призведе до девальвації гривні та стрибка інфляції

Міністр фінансів просить нардепів "відкласти в сторону всі існуючі політичні суперечки" і "прийняти рішення історичної важливості".

Міністр фінансів Олександр Данилюк розіслав народним депутатам листа, в якому закликає негайно прийняти закон про антикорупційний суд і тим самим розблокувати фінансування від МВФ.

Читайте такожУ Мінфіні заявили, що Кабмін не допускає відмови від співпраці з МВФ

Про це свідчить копія листа, яка є в розпорядженні "Української правди".

Данилюк просить нардепів "відкласти в сторону всі існуючі політичні суперечки" і "прийняти рішення історичної важливості".

"Нагадую, що затверджений парламентом державний бюджет на 2018 рік базувався на припущенні, що Україна успішно реалізує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це передбачає, зокрема, створення Вищого антикорупційного суду. Критично важливим є голосування за закон в узгодженій з нашими міжнародними партнерам редакції", - пояснює чиновник.

Він попереджає, що якщо Верховна Рада не ухвалить такого рішення, країну очікують серйозні фінансові та політичні наслідки".

Данилюк нагадує, що невиконання програми МВФ позбавляє Україну можливості отримати кредити на фінансування держбюджету і довіри іноземних інвесторів. І це, за словами міністра, на тлі того, що протягом наступних п'яти років Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами понад 23 млрд доларів.

"У разі зриву програми видатки бюджету 2018 року повинні бути скорочені на суму близько 4 млрд доларів. Для стабілізації ситуації держава буде змушена витрачати свої золотовалютні резерви, що призведе до девальвації гривні і стрибка інфляції", - відзначає він.

Головний фінансист країни прогнозує, що подібний сценарій є загрозою національній безпеці країни і "відкине державу у розвитку на кілька років назад".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про антикорупційний суд в його нинішній редакції буде означати порушення Києвом зобов'язань перед міжнародними партнерами.

При цьому МВФ наполягає на невідкладному запровадження в Україні закону про антикорупційний суд, в якому будуть враховані поправки для повної відповідності закону умовам програми фонду EFF і зазначеним в ній зобов'язанням країни, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.