Після вихідних валюта подешевшає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 4 червня: 100 USD – 2611.3944 грн; 100 EUR – 3047.2361 грн; 10 RUR – 4.1980 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2611.3944 (1 червня – 2612.2310)

100 EUR – 3047.2361 (1 червня – 3056.0490)

10 RUR – 4.1980 (1 червня – 4.2120)

У п'ятницю, 1 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,12/26,14 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,45/30,47 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4199/0,4205 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1139 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 368,48 млн дол.