В роботі платіжної системи Visa стався збій

У компанії пояснили, що проблема пов'язана зі збоєм в роботі обладнання.

У платіжній системі Visa стався сбій, який вплинув на клієнтів у Європі.

Як повідомили у компанії, проблема пов'язана зі збоєм в роботі обладнання, яке відповідає за роботу сервісу в Європі.

"Наша мета - забезпечити надійну роботу всіх карток Visa 24 години на добу, 365 днів на рік. На сьогоднішній день ми не змогли досягти такої мети, і ми вибачимося перед усіма нашими партнерами та, особливо, власниками карток Visa", - йдеться у повідомленні.

Наразі проблема вирішена і власники карток можуть їх використовувати. У компанії не вважають, що причиною збою була кібератака або інші злочинні дії.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у роботі Skype у всьому світі сталися збої.