Курс євро в Росії перевищив психологічну позначку в 58 рублів

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10.10 мск середи зріс на 15 коп. в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг 46,41 руб.

Курс євро до рубля збільшився на 35 коп., до 57,87 руб.

Раніше, станом на 10.07, повідомлялося, що курс європейської валюти досяг позначки 58,05 руб., вперше з 20 листопада перевищивши психологічно важливу позначку 58 руб. за євро, повідомляє ТАСС.

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Вартість бівалютного кошика, що складається з $0,55 і €0,45, збільшилася на 22 коп., до 51,54 руб.