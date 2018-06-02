Право пообідати з Уорреном Баффетом продано за $ 3,3 мільйона
15:48, 02 червня 2018Фінанси
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Вартість обіду з Баффетом стала третьою за історію розіграшу.
Уоррен Баффетт / REUTERS
Право пообідати з мільярдером Уорреном Баффетом продано на онлайн-аукціоні eBay за $ 3,3 млн.
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Як повідомляють західні ЗМІ, переможець розіграшу побажав залишитися анонімним, передає kommersant.ru.
Вартість обіду з Баффетом стала третьою за історію розіграшу. Мільярдер розігрує право обіду з ним щорічно і зустрічається з переможцями в стейк-хаусі Smith & Wollensky в Нью-Йорку.
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