Право пообідати з Уорреном Баффетом продано за $ 3,3 мільйона

15:48, 02 червня 2018
Фінанси
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Уоррен Баффетт / REUTERS

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Як повідомляють західні ЗМІ, переможець розіграшу побажав залишитися анонімним, передає kommersant.ru.

Вартість обіду з Баффетом стала третьою за історію розіграшу. Мільярдер розігрує право обіду з ним щорічно і зустрічається з переможцями в стейк-хаусі Smith & Wollensky в Нью-Йорку.

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Теги: #Уоррен Баффетт#обід з Баффеттом