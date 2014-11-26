Керівники найбільших українських банків виступають проти скасування валютних аукціонів НБУ, яке пропонує Незалежна асоціація банків України (НАБУ).

Дану заяву підтримали голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук та голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

На думку банкірів, даний механізм є виключно індикативним інструментом, який дозволяє формувати офіційний курс НБУ і не має на меті повного задоволення попиту на іноземну валюту. Національний банк України в даній ситуації через валютні аукціони дає сигнал фінансовим установам, що присутній на ринку і відстежує його тенденції.

"Безумовно, що механізм визначення офіційного курсу може бути оптимальнішим, проте сама необхідність таких аукціонів не викликає у лідерів банківського ринку України сумнівів" - йдется у заяві лідерів банківського ринку.

Тому банкіри не підтримують ще одну пропозицію НАБУ – повністю перевести формування курсу на ринкові засади. Швидше за все механізм підготовки та візування документів НАБУ вимагає вдосконалення, відзначили банкіри у зв'язку з ситуацією, в якій голови правління великих комерційних банків не підтримали пропозиції спрямовані в НБУ.