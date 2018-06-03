У Великій Британії розслідують джерела прибутків заможних росіян - ЗМІ

За словами директора відділу з економічних і кіберзлочинів Дональда Туна, його команда перевіряє від 120 до 140 осіб.

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю веде розслідування щодо джерел прибутків 120-140 заможних осіб, значна частина з яких пов'язані з Росією.

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Про це повідомляє видання The Times із посиланням на джерело в уряді.

"Напад у Солсбері прискорив нашу роботу з виявлення незаконних прибутків корумпованих еліт. Тому збільшився й обсяг роботи, яку ми проводимо стосовно корумпованих публічних осіб із Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами директора відділу з економічних і кіберзлочинів Дональда Туна, його команда перевіряє від 120 до 140 осіб.

"Наша мета - в боротьбі з корумпованими елітами та їх незаконним багатством. Ми не проводимо перевірки на підставі громадянства", - сказав Тун.