"Торгівля на рівних умовах": Трамп пояснив введення торгових мит

Американський президент упевнений, що лише таким чином можна добитися справедливої торгівлі на рівних умовах.

Вашингтон повинен вводити мита проти країн, які торгують у Сполучених Штатах.

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Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп впевнений, що лише таким чином можна добитися справедливої торгівлі на рівних умовах.

"До США мають, зрештою, чесно ставитися у сфері торгівлі. Якщо ми не оподатковуємо митами товари інших країн, а вони вимагають від нас 25%, 50% або навіть 100%, то це нечесно, таке терпіти більше не можна. Це не вільна або чесна торгівля, це дурна торгівля", - написав Трамп.

З 1 червня США ввели 25-відсоткові мита на імпорт сталі та десятивідсоткові - на імпорт алюмінію з Євросоюзу, Канади і Мексики, а раніше - з Росії та інших країн. У свою чергу, ЄС оскаржив рішення Вашингтона в СОТ. Канада і Мексика вважають введення мит порушенням встановлених правил торгівлі.

Росія також має намір вжити заходів у відповідь на введення Вашингтоном мит. За оцінками Мінпромторгу, подібним кроком США завдали Росії збитків на 3 мільярди доларів.