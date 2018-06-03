"Торгівля на рівних умовах": Трамп пояснив введення торгових мит
Вашингтон повинен вводити мита проти країн, які торгують у Сполучених Штатах.
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Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
Трамп впевнений, що лише таким чином можна добитися справедливої торгівлі на рівних умовах.
"До США мають, зрештою, чесно ставитися у сфері торгівлі. Якщо ми не оподатковуємо митами товари інших країн, а вони вимагають від нас 25%, 50% або навіть 100%, то це нечесно, таке терпіти більше не можна. Це не вільна або чесна торгівля, це дурна торгівля", - написав Трамп.
З 1 червня США ввели 25-відсоткові мита на імпорт сталі та десятивідсоткові - на імпорт алюмінію з Євросоюзу, Канади і Мексики, а раніше - з Росії та інших країн. У свою чергу, ЄС оскаржив рішення Вашингтона в СОТ. Канада і Мексика вважають введення мит порушенням встановлених правил торгівлі.
Росія також має намір вжити заходів у відповідь на введення Вашингтоном мит. За оцінками Мінпромторгу, подібним кроком США завдали Росії збитків на 3 мільярди доларів.
The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018