Фонд гарантування вкладів продовжив тимчасову адміністрацію в «Терра Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в неплатоспроможному «Терра Банку» до 22 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

У фонді нагадали, що «Укрінбанк» продовжує здійснювати виплати вкладникам банку в розмірах гарантованої суми.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 серпня ввів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» строком на 3 місяці, до 22 листопада, на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним.

Наглядова рада «Терра Банку» 24 липня тимчасово усунла від виконання обов'язків голлови правління банку Олега Савощенка до 1 вересня і призначила виконувачем обов'язків голови правління Ігоря Шевченка.

На початку серпня акціонери банку повідомили про підготовку конкурсу для залучення інвесторів для виходу банку зі складного положення, в якому він опинився за період роботи під керівництвом президента банку Кирила Шевченка.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 28 жовтня здійснює виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам неплатоспроможного «Терра Банку» через відділення уповноваженого Фондом «Укрінбанку».

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Довідка УНІАН. «Терра Банк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх фінустанов за розміром активів. За інформацією на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.