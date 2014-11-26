Нацбанк сьогодні продавав банкам долари за 14,98 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 26 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9754 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону – 14,9754 грн за 1 долар США», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становить 29,3 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 14,9720 грн за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 25 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0073 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить невеликі за обсягом валютні аукціони за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.