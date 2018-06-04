У Токіо розкритикували торговельну політику США

Японія вкрай засмучена рішенням Трампа ввести торгові мита, адже це обов'язково позначиться на двосторонніх відносинах.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихидэ Суга заявив, що протекціоністські заходи США в економіці можуть увергнути в хаос світові ринки.

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Про це повідомляє Росбалт.

За його словами, Токіо вкрай засмучений рішенням президента Дональда Трампа ввести торгові мита, оскільки це неминуче позначиться на двосторонніх відносинах.

"Широкі заходи з обмеження торгівлі, які вводяться адміністрацією США, загрожують породити хаос на світових ринках. Вони викликають крайнє співчуття, оскільки неминуче матимуть великий вплив на японо-американське економічне співробітництво і всю систему багатосторонньої світової торгівлі, заснованої на правилах Світової організації торгівлі", - сказав Суга на прес-конференції в Токіо.

Генсек також зазначив, що японський прем'єр Сіндзо Абе спробує знову обговорити цю ситуацію з Трампом у ході свого візиту до Вашингтона 7 червня і на майбутньому 8-9 червня саміті "Великої сімки" в Канаді.

Раніше міністр фінансів Японії Таро Асо назвав незаконним і неприйнятним введення мит США на імпорт сталі і алюмінію. За його словами, ці "протекціоністські заходи" змушують Токіо відстоювати свої права через Всесвітню торговельну організацію (СОТ).

Нагадаємо, з 1 червня діють мита США на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10%, відповідно, для Канади, країн Євросоюзу, Мексики та низки інших держав.