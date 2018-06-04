Передумов для підвищення "мінімалки" немає - міністр фінансів

Данилюк підкреслив, що зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом.

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.

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Про це повідомляє Экономическая правда.

"Підвищення "мінімалки" - це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 мільярдів гривень. І це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення "мінімалки" - без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи", - зазначив міністр.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 мільярдів гривень. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом", - додав він.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тисячі гривень у другій половині 2018 року.