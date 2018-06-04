З грошима МВФ чи без них: Нацбанк прогнозує два сценарії для країни

У рамках негативного сценарію регулятор може підвищити облікову ставку для стримування інфляції та ввести валютні обмеження.

В Україні можливі два сценарії розвитку подій залежно від прогресу в проведенні структурних реформ для сталого розвитку та подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, вважають у Національному банку України.

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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував правлінню регулятора залишити облікову ставку на незмінному рівні 17%.

«Найближчий час буде вирішальним для прийняття рішень, важливих для продовження співпраці з офіційними кредиторами України. За умов активізації зусиль існує висока ймовірність отримання цього року траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. США та іншого пов'язаного фінансування, як і передбачено у базовому сценарії», - наголошується в документі.

За інформацією НБУ, за такого сценарію буде доцільним проведення подальшої лібералізації валютних обмежень, щоб підтримати економічний розвиток.

У той же час, при гальмуванні структурних реформ і відсутності фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів ситуація буде розвиватися за альтернативним сценарієм.

«Відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів підвищує уразливість економіки та фінансового ринку України, особливо в умовах обмеженого доступу на світові ринки капіталу», - йдеться в документі.

Наголошується, що при реалізації такого сценарію Національний банк може вдатися до подальшого підвищення облікової ставки для зниження інфляції, застосовувати інтервенції для згладжування курсових коливань, а також ввести валютні обмеження, що вкрай небажано і може розглядатися як крайній захід при виникненні загроз для фінансової стабільності.

«Більшість членів комітету погодилися, що ймовірність зниження облікової ставки до кінця поточного року є низькою. Зниження облікової ставки має відбуватися тільки при появі ознак стійкої дезінфляції відповідно до встановлених цілей», - підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних, як і місяцем раніше.

У квітні НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.