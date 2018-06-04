Нацбанк може підвищити прогноз зростання економіки України

Показники зростання в першому кварталі перевищили очікування регулятора.

Показники зростання економіки України в першому кварталі 2018 року перевищили прогноз Національного банку, у зв'язку з чим регулятор може підвищити свій прогноз на поточний рік.

Читайте такожГройсман вбачає в зростанні економіки на 3,1% "початок позитивних змін"

Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував правлінню регулятора залишити облікову ставку на незмінному рівні 17%.

"У разі розвитку ситуації згідно з базовим сценарієм, існує ймовірність перегляду прогнозу зростання реального ВВП у бік підвищення у зв'язку з рекордними оцінками врожаю і пожвавленням споживання", - йдеться в документі.

Крім того, як зазначив НБУ, економічне зростання в країнах Євросоюзу сприятиме збільшенню експортних надходжень і збільшення обсягів переказів мігрантів, що в свою чергу стимулює внутрішній попит в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України оцінила зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року в 3,1% в річному вираженні.

У 2017 році ВВП України зріс на 2,5%.

У січні Національний банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3%.

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк очікує зростання ВВП близько 3,5%.