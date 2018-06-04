Міністр фінансів про співпрацю з МВФ: нам потрібен цей транш

За його словами, якби ми вирішили відмовитися працювати з МВФ, потрібно було б будувати абсолютно інший бюджет - бездефіцитний і з суттєвим скороченням видатків.

Україні потрібно продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом і отримати цього року наступний транш за програмою в обсягу 1,9 млрд дол., вважає міністр фінансів Олександр Данилюк.

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«Нам потрібне продовження співпраці з МВФ. І нам потрібен цей транш», - сказав Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, після отримання 1,9 млрд дол. від МВФ Україна зможе отримати 1 млрд макрофінансової допомоги від Євросоюзу, а також фінансування від Світового банку.

«Якби ми вирішили, що не хочемо працювати з МВФ, ми б будували абсолютно інший бюджет. Бездефіцитний, із суттєвим скороченням витрат», - додав міністр.

Він наголосив, що продовження співпраці з МВФ й отримання чергового траншу важливі, щоб завершити цей рік і вийти на ринки зовнішніх запозичень для рефінансування майбутніх боргових виплат.

«У нас 2018 рік, а ще буде 2019, 2020. У 2019 році серйозні платежі, при цьому програма МВФ завершується в березні 2019 року. І не забуваймо, що у нас подвійні вибори наступного року. Треба закласти стабільність на 2019 і 2020 роки», - резюмував Данилюк.

Довідка УНІАН. Нинішня програма України й МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада повинна ухвалити закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

Верховна Рада 1 березня ухвалила президентський законопроект «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440) у першому читанні. 23 травня парламент почав розгляд законопроекту, до якого було подано 1927 поправок, у другому читанні.