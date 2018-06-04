Нацбанк попередив про наслідки зростання цін на нафту - дорожчатимуть товари
Зростання світових цін на нафту створюватиме додатковий інфляційний тиск в Україні в короткостроковій перспективі, однак у подальшому цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту.
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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував правлінню регулятора залишити облікову ставку на незмінному рівні в 17%.
Зазначається, що підвищення цін на нафту на світових ринках досить швидко позначається на цінах в Україні у зв'язку зі значною часткою вартості пально-мастильних матеріалів у собівартості готової продукції.
«Це створюватиме додатковий інфляційний тиск і позначиться на показниках інфляції в короткостроковій перспективі. У той же час, члени комітету очікують, що вплив підвищення світових цін на нафту на цінову динаміку в Україні буде нейтралізовано в тривалішій перспективі», - йдеться в документі.
Регулятор пояснив, що зростання цін на нафту визначатиме поступове підвищення цін і на інші товари на світових ринках, у тому числі українського експорту. «Збільшення валютних надходжень позначиться на обмінному курсі гривні і, відповідно, послабить інфляційний тиск», - наголошується в документі.
Крім того, як зазначив НБУ, сприятливі погодні умови навесні цього року, які дають надію на хороший урожай зернових культур і ранніх овочів-фруктів, сприятиме стрімкому сповільненню зростання цін на продукти харчування.
Довідка УНІАН. На початку травня американський президент Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди 2015 року, яка передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Ця заява США підштовхнула ціни на нафту, так як Іран є одним з найбільших світових експортерів нафти, входячи до складу ОПЕК.
Українські експерти очікують зростання цін на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів - бензину і дизельного пального, оскільки імпорт займає більш як 80% українського ринку палива.