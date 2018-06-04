Нацбанк попередив про наслідки зростання цін на нафту - дорожчатимуть товари

За прогнозами НБУ, зростання світових цін на нафту матиме короткостроковий тиск на інфляцію. Надалі цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту.

Зростання світових цін на нафту створюватиме додатковий інфляційний тиск в Україні в короткостроковій перспективі, однак у подальшому цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту.

Читайте такожВ Україні трохи сповільнилося зростання цін

Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував правлінню регулятора залишити облікову ставку на незмінному рівні в 17%.

Зазначається, що підвищення цін на нафту на світових ринках досить швидко позначається на цінах в Україні у зв'язку зі значною часткою вартості пально-мастильних матеріалів у собівартості готової продукції.

«Це створюватиме додатковий інфляційний тиск і позначиться на показниках інфляції в короткостроковій перспективі. У той же час, члени комітету очікують, що вплив підвищення світових цін на нафту на цінову динаміку в Україні буде нейтралізовано в тривалішій перспективі», - йдеться в документі.

Регулятор пояснив, що зростання цін на нафту визначатиме поступове підвищення цін і на інші товари на світових ринках, у тому числі українського експорту. «Збільшення валютних надходжень позначиться на обмінному курсі гривні і, відповідно, послабить інфляційний тиск», - наголошується в документі.

Крім того, як зазначив НБУ, сприятливі погодні умови навесні цього року, які дають надію на хороший урожай зернових культур і ранніх овочів-фруктів, сприятиме стрімкому сповільненню зростання цін на продукти харчування.

Довідка УНІАН. На початку травня американський президент Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди 2015 року, яка передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Ця заява США підштовхнула ціни на нафту, так як Іран є одним з найбільших світових експортерів нафти, входячи до складу ОПЕК.

Українські експерти очікують зростання цін на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів - бензину і дизельного пального, оскільки імпорт займає більш як 80% українського ринку палива.