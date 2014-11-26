Яценюк вважає падіння ВВП на 7% нормальним за умов російської агресії

Падіння економіки України за підсумками року становитиме 7%, а дефіцит державного бюджету досягне рівня у 4% ВВП.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

«Падіння економіки прогнозувалося на рівні 10%. Можемо сказати, що прогнози дещо кращі. Зараз ми очікуємо 7%. Це все одно мінусова економіка, яка мінусується за умов російської агресії, неймовірних бюджетних втрат для утримання Збройних сил, і яка частково просто знищена терористами. Але нам вдалося в поточному році зібрати до державного бюджету на 5% більше доходів, ніж в 2013 році. І це моя відповідь на питання – чи вдалося нам частково закрити тіньові схеми? Так, це вдалося», - сказав Яценюк.

Читайте такожМінфін прогнозує наступного року падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4%За словами прем'єра, дефіцит державного бюджету 2014 року становитиме 4% ВВП, і такий показник є прийнятним для воєнної економіки.

«Тут також були різні прогнози. Одні говорили 7%, інші – 9%. Зараз отримуємо 4% ВВП. Для країни, яка знаходиться в стані війни, яка була тотально розграбована, показники по доходам бюджету і дефіциту на рівні 4% - прийнятні. Хотілося б краще», - сказав Яценюк. При цьому він додав, що уряд прозоро відшкодовує ПДВ.

«Частина тіньових схем ліквідована. Але треба й надалі наводити порядок – у Фіскальній службі. Це дасть можливість детінізувати доходи та отримати гроші в бюджет країни».

Крім того, Яценюк відзначив як позитив відновлення співпраці з міжнародними кредиторами. «Російська військова агресія завдала сильних збитків країні, підірвала імідж держави, інвестувати в Україну стало ризикованою справою. Але уряд відновив програму діяльності та співпраці з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що приватні інвестори не готові йти в Україну, але інституційні інвестори готові допомагати Україні. «Часто запитуються про те, скільки ми кредитів отримали і куди ці кредити пішли. Я можу заявити про те, що загалом ми отримали 8,6 млрд дол.. США, з яких заплатили по боргам і по процентам по боргам, які не ми робили, – 9,1 млрд дол. Окремо зазначу, що ще 1,667 млрд дол. ми заплатили по євробондам НАК «Нафтогаз України»», - сказав Яценюк.

Яценюк дав доручення Міністерству фінансів оприлюднити інформацію про те, які гроші від яких кредиторів отримала Україна і кому і які гроші вона заплатила.