НБУ підтвердив, що заборонив українським банкам приймати ряд російських рублів

До заборонених відносяться випущені в 2018 році пам'ятна банкнота номіналом 100 рублів і пам'ятна монета номіналом 3 рублі.

Національний банк довів українським банкам і фінустановам, а також банківським асоціаціям і Національному оператору поштового зв'язку перелік заборонених до використання в Україні грошових знаків Російської Федерації, до яких відносяться випущені в 2018 році пам'ятна полімерна банкнота номіналом 100 рублів і пам'ятна монета номіналом 3 рублі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, НБУ направив банкам і фінустановам листа, в якому нагадав про введених в обіг в 2018 році грошових знаків РФ, заборонених для проведення валютно-обмінних і касових операцій в Україні.

До заборонених грошових знаків належить присвячена Чемпіонату світу з футболу FIFA-2018 пам'ятна полімерна банкнота номіналом 100 рублів, введена в обіг 22 травня 2018 року, бо вона містить на зворотному боці зображення території Росії разом з окупованим Кримом.

Крім того, до заборонених відноситься пам'ятна монета номіналом 3 рублі, введена в обіг 15 березня 2018 року, оскільки вона присвячена Свято-Троїцького собору в місті Сімферополь.

Водночас, Національний банк у цьому листі дав детальний опис банкноти номіналом 2 тисячі російських рублів зразка 2017 року і акцентував увагу, що ця банкнота не відноситься до заборонених для використання в Україні грошових знаків.

У НБУ нагадали, що заборона проводити валютно-обмінні та касові операції з банкнотами і монетами РФ із зображенням об'єктів на окупованих Росією територіях України встановлено Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні та Порядком організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у жовтні 2017 року забороняв українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.

Рішення НБУ стало відповідною реакцією на заяву центробанку РФ 12 жовтня про введення в обіг нових банкнот номіналом 200 рублів із зображеними на них символами окупованого Севастополя: Пам'ятника затопленим кораблям і виду на Херсонес Таврійський.

У березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством референдуму в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.