Кабмін запропонує РНБО чергове розширення санкцій проти Росії

Передбачається схвалити відповідне рашення в місячний термін і винести на розгляд РНБО.

Кабінет міністрів України прийняв рішення схвалити та внести в місячний термін на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб.

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Відповідне розпорядження від 23 травня № 363-р опубліковано на Урядовому порталі.

"У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету... схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб... юидичних осіб", - йдеться у документі.

Список фізичних та юридичних осіб, до яких пропонується застосувати санкції, не оприлюднено.

Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

"Винести питання щодо інформування осіб про застосування до них персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також щодо оприлюднення списку таких осіб на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - зазначається у розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони від 2 травня запровадила санкції стосовно юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України. Санкції упроваджуються з ініціативи уряду, Служби безпеки та Національного банку на три роки або безстроково стосовно фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо. Крім того, санкції запроваджені і стосовно осіб, причетних до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти її громадян, яких незаконно утримують в Росії, стосовно депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо. Для введення в дію рішення РНБО 18 травня президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.