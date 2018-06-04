Валюта у вівторок подорожчає: курси від Нацбанку
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2613.2875 (4 червня – 2611.3944)
100 EUR – 3067.2155 (4 червня – 3047.2361)
10 RUR – 4.2198 (4 червня – 4.1980)
У понеділок, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,13 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 1 копійку.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,42/30,44 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1329 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 544 угоди на суму 347,68 млн дол.