Валюта у вівторок подорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 5 червня: 100 USD – 2613.2875 грн; 100 EUR – 3067.2155 грн; 10 RUR – 4.2198 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2613.2875 (4 червня – 2611.3944)

100 EUR – 3067.2155 (4 червня – 3047.2361)

10 RUR – 4.2198 (4 червня – 4.1980)

У понеділок, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,13 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,42/30,44 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1329 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 544 угоди на суму 347,68 млн дол.