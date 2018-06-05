В українських банках поменшало непрацюючих кредитів

13:13, 05 червня 2018
Фінанси
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Обсяг непрацюючих кредитів на початок травня становив 629 млрд грн / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок травня становив 629 млрд грн.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 млрд грн.

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Теги: #Нацбанк#банки#кредити