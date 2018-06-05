В українських банках поменшало непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів в українських банках в квітні скоротилася до 56,2%.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в квітні скоротилася до 56,2% з 56,4% місяцем раніше. Читайте такожУкраїнські банки готові об'єднання єднатися для повернення проблемних кредитів - НБУ Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок травня становив 629 млрд грн. Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 млрд грн.

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