МВФ продовжить працювати з Україною після формування нового уряду

Міжнародний валютний фонд, місія якого працювала в Києві з 11 по 25 листопада, планує продовжити дискусії з українською владою після формування в Україні нового уряду, повідомили УНІАН у представництві Фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

«Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в період з 11 по 25 листопада. Місія провела початковий раунд технічних дискусій з представниками влади країни щодо поточної економічної ситуації, ефективності реалізації програми, підтримуваної фінансуванням від Фонду, а також політики влади, спрямованої на підтримку макроекономічної і фінансової стабільності та відновлення зростання. Планується, що дискусії будуть продовжені після того, як буде сформовано новий уряд України», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 11 листопада до Києва приїхала оціночна місія МВФ під керівництвом Ніколая Георгієва. За підсумками своєї роботи місія підготує доповідь про ситуацію в економіці України і запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться наприкінці грудня – на початку січня 2015 року. Рада може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту і перегляд програми.

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Нагадаємо, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, результати яких кардинально змінили розстановку політичних сил у парламенті. За даними Центральної виборчої комісії, до парламенту проходять партії «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», «Опозиційний блок», Радикальна партія, «Батьківщина». 21 листопада п'ять політичних партій, окрім «Опозиційного блоку», представленого екс-регіоналами, парафували коаліційну угоду.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, сьогодні, 26 листопада, проходить останнє засідання чинного українського уряду, і відповідно до Конституції України, Кабінет міністрів складає повноваження перед новообраною Верховною Радою.

Перше засідання нового складу українського парламенту очікується завтра, 27 листопада.