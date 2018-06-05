«Ощадбанк» перерахував до держбюджету 168 мільйонів дивідендів
Державний «Ощадбанк» за результатами роботи в 2017 році перерахував до державного бюджету частину прибутку у формі дивідендів в розмірі 167,6 млн грн.
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Як повідомила УНІАН прес-служба банку, обсяг дивідендів у межах чинного законодавства визначається відповідно до чинного законодавства, і для «Ощадбанку» цей норматив становить 30% чистого прибутку.
У банку нагадали, що згідно з фінансовою звітністю за 2017 рік, підтвердженою міжнародною аудиторською компанією KPMG, обсяг прибутку становив 558,5 млн грн, що на 20,3% вище за показник попереднього року.
Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.
Кабінет міністрів України в лютому поточного року затвердив оновлену стратегію державного «Ощадбанку», яка передбачає часткову приватизацію фінустанови з участю міжнародного інвестора.
Наприкінці травня поточного року Європейський банк реконструкції та розвитку офіційно анонсував плани входження в капітал державного «Ощадбанку» до кінця року.