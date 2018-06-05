Умови ведення бізнесу в Україні будуть конкурентними - Гройсман

Глава уряду під час зустрічі з представниками данських компаній, які працюють в Україні, наголосив, що Україна і Данія мають широкий спектр сфер для співпраці.

Уряд України вважає одним із пріоритетів своєї діяльності – формування сприятливого бізнес-середовища, здатного залучати інвестиції, оновлювати виробничі процеси, створювати нові робочі місця в найбільш затребуваних сферах. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками данських компаній, які працюють в Україні.

Зустріч відбулася напередодні візиту Глави Уряду до Данії, однією з головних подій якого стане міжнародна конференція з питань українських реформ, передає Урядовий портал.

«Треба відзначити, що рівень наших двосторонніх відносин з Данією – доволі високий. Маємо зростаючий товарообіг, і радий тому, що данський бізнес працює в Україні, - сказав Володимир Гройсман. - Розвиток економіки і створення умов зростання – принципово для нас важливо. Тим більше, що ми забезпечили основи такого зростання».

«Ми дуже раді цій зустріч, і відзначаємо ваше прагнення проведення реформ заради економічного зростання і залучення інвестицій», - сказав у свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Рубен Мадсен, який також взяв участь у зустрічі.

Глава уряду наголосив, що Україна і Данія мають широкий спектр сфер для співпраці.

«У нас є про що поговорити – від політичних питань до поглиблення економічної співпраці. Перед нами немало викликів, на які треба дивитися тверезо, - сказав Володимир Гройсман. - Розвиток інвестиційного співробітництва має велике значення. І з огляду на це вважаємо, що умови ведення бізнесу в Україні мають бути конкурентними», - додав прем’єр-міністр.

За його словами, економічна політика Уряду орієнтована на інтереси суспільства і підприємництва. Проте на порядку денному роботи Кабінету Міністрів не тільки виключно регулятивні ініціативи, а й активне сприяння впровадженню фундаментальних змін в різних сферах – у тому числі в судовій системі. У цьому контексті Глава Уряду знов нагадав про важливість створення Антикорупційного суду і налаштованість Уряду забезпечити його роботу одразу ж, як тільки буде ухвалено законодавче рішення в парламенті.

Учасники зустрічі обговорили багато питань взаємної співпраці, розглянули конкретні кейси роботи данських компаній в Україні і погодилися, що перетворення, які наразі переживає Україна, очевидні і відчутні. Причому йдеться не тільки про економічні питання і захист прав інвесторів, а й про вирішення соціальних проблем – зокрема, в освіті, системі охорони здоров’я та системі ефективного споживання ресурсів. Як наголосив Прем’єр-міністр, увага, яка сьогодні приділяється цим сферам, – суттєва. Він запросив данський бізнес активніше придивитися до приватизаційних можливостей України і сміливо розвивати інноваційні напрямки – в фармацевтиці, логістиці, переробці агропродукції, енергетиці, туризмі тощо.

«І ми завжди до ваших послуг, - сказав Володимир Гройсман. - Я зацікавлений в тому, щоб бізнес перемагав. Ваш успіх – це успіх України. А ми якраз і орієнтовані на успіх».

За підсумками 2017 р. загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Данією зріс на 14,4% та склав 540,6 млн дол. США. В першому кварталі поточного року – 136,9 млн дол. США (збільшення на 22,7%). Понад 150 данських компаній вже зараз працюють в Україні, зокрема в сфері агровиробництва, логістики й торгівлі. Основні сектори данського бізнесу в Україні – сільське господарство, ІТ, енергетика та легка промисловість.

Обсяг данських інвестицій в економіку на початок року становив майже 150 млн дол. Данія відноситься до переліку перспективних ринків для експорту української продукції. Основні статті українського експорту в Данію – текстиль, меблі, одяг, молоко, яйця, мед, метали, продукція машинобудування.