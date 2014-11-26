Гривня на міжбанку сьогодні знизилася до 15,37 за долар

У середу, 26 листопада, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів знизилися до 15,07/15,37 грн/дол. проти 15,03/15,33 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку проходили жвавіше порівняно з останніми днями, але, поза тим, попит, як і раніше, значно перевищує пропозицію.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,88/19,17 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,32/0,33 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк сьогодні продавав банкам долари за 14,98 грнЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 14,9919 грн/дол., до цього часу було укладено 196 угод на 207,33 млн дол.