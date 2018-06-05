Міжнародні резерви України у травні скоротилися до $18,1 мільярда

За інформацією регулятора, скорочення резервів пов'язане із здійсненням платежів за державним боргом.

Міжнародні резерви України у травні скоротились на 301 мільйон доларів, або на 1,6%, - до 18,120 мільярда доларів на 1 червня 2018 року.

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Як свідчать попередні дані на сайті Національного банку України, поточний рівень резервів на 460,64 мільйона доларів, або на 2,47%, що нижче показника на початок року.

За інформацією регулятора, скорочення резервів пов'язане із здійсненням платежів за державним боргом, номінованому в іноземній валюті. Зокрема, в травні уряд і НБУ сплатили 455,1 мільйона доларів на користь Міжнародного валютного фонду, 214,4 мільйона доларів США були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу.

За підсумками травня Національний банк купив на міжбанківському ринку 181,2 мільйона доларів США. Усі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій за кращим курсом.

Також минулого місяця в резерви надійшло 272,3 мільйона доларів США і 64,6 мільйона євро від розміщення урядом ОВДП.

За даними НБУ, в цілому, станом на 1 червня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в квітні зросли на 230 мільйонів доларів, або на 1,3% - до 18,421 мільярда доларів на 1 травня 2018 року.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.

Національний банк покращив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 мільярда доларів з 20,5 мільярда доларів, прогнозованих раніше, чекаючи в поточному році надходження 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, а також інші надходження.