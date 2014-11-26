Долар за офіційним курсом уже коштує менше 15 гривень

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 26 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1497.3062 грн (з 14.00 25 листопада - 1500.7932);

100 євро - 1860.2532 (з 14.00 25 листопада - 1862.4844);

10 російських рублів - 3.3291 (з 14.00 25 листопада - 3.3511).

Читайте такожКурс євро в Росії перевищив психологічну позначку в 58 рублівЯк повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на закриття торгів знизилися до 15,07/15,37 проти 15,03/15,33 на відкритті торгів.

Котирування гривні до євро закрилися на рівні 18,88/19,17, до російського рубля - на рівні 0,32/0,33.