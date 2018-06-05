Данилюк розповів, що означатиме для України припинення співпраці з МВФ

При цьому голова Мінфіну наголосив, що ключова умова за програмою з МВФ – прийняття закону про антикорупційний суд – поки що не виконано.

Припинення співпраці України з Міжнародним валютним фондом автоматично означає зменшення витрат державного бюджету щонайменше на 4 мільярди доларів США.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

"Якщо ми припиняємо співпрацю з МВФ – це автоматично означає секвестр. Секвестр на суму мінімум 4 мільярди доларів США", - сказав міністр.

Він підкреслив, що на даний час українські політики "кинулися" на вибори, але державні фінанси повинні бути незалежні від політичних процесів.

При цьому, як зазначив Данилюк, держбюджет України на поточний рік передбачає отримання траншів МВФ і доступ до зовнішніх ринків запозичень.

"Ключова умова за програмою з МВФ – прийняття закону про антикорупційний суд - не виконано", - додав міністр.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має прийняти закон про створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

Верховна Рада 1 березня прийняла президентський законопроект "Про Вищу антикорупційному суді" (№7440) у першому читанні. 23 травня парламент почав розгляд законопроекту, до якого було подано 1927 поправок у другому читанні.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.