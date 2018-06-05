Міністр фінансів розповів про наслідки можливого неприйняття Радою закону про Антикорупційний суд

Неприйняття Радою закону про антикорупційний суд у четвер може зірвати голосування в Європарламенті за 1 мільярд євро від ЄС для України.

Неприйняття Верховною Радою України закону про антикорупційне суді в цей четвер, 7 червня, може відкласти голосування в Європарламенті за надання 1 мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу для України.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

Міністр нагадав, що Україна вже кілька місяців обговорює з ЄС нову програму макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро.

"Є чітка позиція Європейської народної партії про те, що якщо в четвер не проголосують за антикорупційний суд, то є ризик, що голосування за макрофінансову допомогу, яке планується 13 червня в Європарламенті, може бути відкладено", - сказав Данилюк.

За його словами, це питання не лише політичної відповідальності української влади, але й фінансової.

Довідка УНІАН. Європейська рада 29 травня схвалив угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярда євро.

Допомога буде розділена на транші, виокремлення кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема, повагу до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Європейською комісією.

Також макрофінансова допомога буде виділятися за умови прогресу в запобіганні корупції та виконання програми МВФ.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках двох програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 мільярда євро допомоги, другий у 2015 році – 1,8 мільярда євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 мільярди євро, оскільки решта 600 мільйонів євро так і не були надані у зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.