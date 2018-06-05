Курс валют на середу: долар дорожчає, євро дешевшає

Офіційний курс НБУ на 6 червня: 100 USD – 2615,6210 гривні; 100 EUR – 3053,7375 гривні; 10 RUR – 4,2200 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2615,6210 (5 червня – 2613,2875)

100 EUR – 3053,7375 (5 червня – 3067,2155)

10 RUR – 4,2200 (5 червня – 4,2198)

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Як повідомляє УНІАН, 5 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,16 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 1 копійку.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 30,50/30,52 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4189/0,4195 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1562 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 584 угоди на суму 374,64 мільйона доларів.