Мексика введе нові мита на сталь та сільгосппродукцію зі США

За попередніми даними, нові ставки ввізного мита на американську свинину набудуть чинності вже з 6 червня.

Мексика запровадить імпортні мита в розмірі 25 відсотків на сталеві вироби, імпортовані зі США, а також мита на сільськогосподарські товари.

У вівторок, 5 червня, міністерство економіки Мексики оприлюднило список товарів, котрі імпортуються з сусідньої країни й підпадатимуть під дію нових ввізних мит, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Згідно з намірами відомства, планується запровадження ввізного мита обсягом 20 відсотків на імпорт американської свинини, яблук та картоплі. Ставки імпортного мита для певних видів сиру та американського віскі коливатимуться від 20 до 25 відсотків.

За попередніми даними, нові ставки ввізного мита на американську свинину набудуть чинності вже з 6 червня. Згідно з урядової статистикою, торік Мексика імпортувала 650 тисяч тонн свинини зі США на суму 1,07 мільярда доларів США. Аби не допустити подорожчання цін на свинину на внутрішньому ринку, влада Мексики планує розширити імпорт свинини з інших країн. Для цього мають запровадити безмитні квоти обсягом до 350 тисяч тонн для кожної країни-постачальника.

США, Мексика та Канада є членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Попри членство в угоді США запровадити 25-відсоткове мито на сталь з Канади та Мексики, а також 10-відсотковий ввізний збір на алюміній із двох сусідніх країн. Трамп також пропонував замінити 24-річний договір щодо NAFTA двома окремими угодами.