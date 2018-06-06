В Австралії з'явилося перше "криптовалютне місто"

У такий спосіб влада австралійського містечка прагне залучити ще більше туристів.

Австралійський Агнес Вотер в штаті Квінсленд проголосив себе першим в країні "криптовалютним містом".

Читайте такожЕксперти назвали найдоброзичливіші країни для криптовалюти

Про це повідомляє Insider.Pro.

Місто Агнес Вотер, в якому проживає лише 2 тисячі осіб, розташовується приблизно в 400 кілометрів на північ від Брісбена. Крім того, це найближчий населений пункт до Великого Бар'єрного рифу, тому тут завжди багато туристів.

Зазначається, що у такий спосіб місцева влада прагне залучити сюди ще більше туристів.

Незважаючи на невеликі розміри міста, понад 30 місцевих компаній - від готелів і туроператорів до ресторанів - почали приймати в якості оплати біткойни, Bitcoin Cash, ефір, лайткойн та NEM. За запуск цифровий платіжної інфраструктури відповідав австралійський криптостартап TravelbyBit.

"Якщо ви подорожуєте по світу, вам доводиться мати справу з великою кількістю валют. Іноді обмінний курс збиває вас з пантелику, іноді ви відчайдушно намагаєтеся знайти банкомат, а іноді вас просто обманюють в обмінниках. Так що використовувати в подорож єдину глобальну валюту, таку як біткойни, - це відмінна ідея", - розповів голова криптостартапа.