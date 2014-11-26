Держборг України в жовтні знизився на $1,3 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 жовтня 2014 року становила 72,995 млрд дол., що на 1,300 млрд дол. або на 1,75% менше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в жовтні порівняно з вереснем знизилася на 16,734 млрд грн, або на 1,74% - до 945,331 млрд грн.

З початку року, за січень-жовтень, державний і гарантований державою борг у валюті знизився на 115 млн дол., Або на 0,16%, тоді як у гривневому еквіваленті держборг збільшився на 360,961 млрд грн, або на 61,77%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у жовтні знизився на 1,901 млрд дол., або на 4,55% - до 39,839 млрд дол. і склав 54,58% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг збільшився на 599 млн дол., або на 1,84% - до 33,155 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в жовтні збільшився на 474 млн дол., або на 0,76% - до 62,523 млрд дол., що становить 85,65% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. В тому числі, зовнішній борг знизився на 167 млн дол., або на 0,53% - до 31,617 млрд дол., внутрішній борг збільшився на 641 млн дол., або на 2,12% - до 30,906 млрд дол.

Читайте такожЕкономіст вважає, що Україні можуть списати частину боргів за умови активного проведення реформГарантований державою борг України на 31 жовтня становив 10,472 млрд дол., у тому числі зовнішній – 8,222 млрд дол., внутрішній – 2,249 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2014 року становила 74,295 млрд дол. (962,065 млрд у гривневому еквіваленті), що на 1,185 млрд дол., або на 1,62% більше за показник на початок року.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.