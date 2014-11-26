Держборг України в жовтні знизився на $1,3 мільярда

20:23, 26 листопада 2014
Фінанси
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Сума держборгу в гривневому еквіваленті у жовтні порівняно з вереснем знизилася на 16,734 мільярда.

REUTERS

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 жовтня 2014 року становила 72,995 млрд дол., що на 1,300 млрд дол. або на 1,75% менше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в жовтні порівняно з вереснем знизилася на 16,734 млрд грн, або на 1,74% - до 945,331 млрд грн.

З початку року, за січень-жовтень, державний і гарантований державою борг у валюті знизився на 115 млн дол., Або на 0,16%, тоді як у гривневому еквіваленті держборг збільшився на 360,961 млрд грн, або на 61,77%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у жовтні знизився на 1,901 млрд дол., або на 4,55% - до 39,839 млрд дол. і склав 54,58% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг збільшився на 599 млн дол., або на 1,84% - до 33,155 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в жовтні збільшився на 474 млн дол., або на 0,76% - до 62,523 млрд дол., що становить 85,65% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. В тому числі, зовнішній борг знизився на 167 млн дол., або на 0,53% - до 31,617 млрд дол., внутрішній борг збільшився на 641 млн дол., або на 2,12% - до 30,906 млрд дол.

Читайте такожЕкономіст вважає, що Україні можуть списати частину боргів за умови активного проведення реформГарантований державою борг України на 31 жовтня становив 10,472 млрд дол., у тому числі зовнішній – 8,222 млрд дол., внутрішній – 2,249 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2014 року становила 74,295 млрд дол. (962,065 млрд у гривневому еквіваленті), що на 1,185 млрд дол., або на 1,62% більше за показник на початок року.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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