Гройсман просить депутатів звільнити міністра фінансів Данилюка

Голова уряду закликав депутатів невідкладно підтримати відставку Данилюка і вирішити питання з призначенням нового міністра фінансів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман направив у Верховну Раду подання про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка у зв'язку з направленням останнім листи послам країн "Великої сімки", в якому повідомляється про спроби президента призначити на посади заступників міністра фінансів наближених людей і відмову глави уряду погоджувати запропоновану Данилюком кандидатуру на посаду свого заступника.

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Про це Гройсман повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. Поширення спотвореної інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України переговорів з ЄС могло поставити під загрозу їх результати", - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, Данилюк так і не вніс коректив в обрану лінію поведінки.

"На жаль, Олександр Данилюк не вніс коректив до обраної ним лінії поведінки і після обговорення ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатися в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє уявлення. В умовах тих викликів, які ми маємо, питання зміни голови Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно", - підкреслив Гройсман.