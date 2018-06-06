Доходи місцевих бюджетів України зросли на чверть

За цей період місцеві бюджети отримали 142 мільярди гривень міжбюджетних трансфертів.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів в Україні в січні-травні 2018 року, порівняно з січнем-травнем 2017 року, зросли на 24,1%, або на 17,391 мільярда гривень, - до 89,700 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України за цей період уряд у відповідності з бюджетним законодавством перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти у розмірі 142,076 мільярда гривень, що становить 95,3% від передбачених розписом асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли в 2017 році, порівняно з 2016 роком, на 31%, до 192 мільярдів гривень, а в 2016 році - на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.