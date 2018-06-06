Яким буде закон про антикорупційний суд: ввечері відбудуться чергові переговори з МВФ

За словами представника уряду в Раді, остаточно узгодженого варіанту законопроекту про антикорупційне суді у частині повноважень ради міжнародних експертів на даний момент немає.

Сьогодні увечері відбудуться переговори з представниками Міжнародного валютного фонду щодо остаточного варіанту положень закону про антикорупційний суд в частині повноважень громадської ради міжнародних експертів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, народний депутат із фракції “БПП” Вадим Денисенко.

“Погодженого остаточно варіанту цієї статті (йдеться про статтю, яка стосується повноважень громадської ради міжнародних експертів — УНІАН) законопроекту про антикорупційний суд на цей момент немає”, - зазначив він.

За словами Денисенка, увечері “буде черговий раунд переговорів, і я сподіваюся, що увечері ми отримаємо остаточний варіант, бо тягнути вже більше нікуди, з яким завтра будемо виходити в зал”.

За його словами, переговори з МВФ відбудуться десь о “17 чи 18 годині”.

В той же час він не зміг відповісти, коли відбудеться засідання комітет ВР з питань правової політики та правосуддя, який є основним комітетом по розгляду даного законопроекту, але додав, що “засідання комітету може бути сьогодні пізно вночі або завтра зранку”.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок.

Одним із найважливіших неузгоджених моментів у законопроекті є норма про повноваження Громадської ради міжнародних експертів у питанні обрання суддів цього суду.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ, необхідного для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.