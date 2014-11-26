Єврокомісія хоче залучити в економіку ЄС 300 мільярдів євро

Про УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Інвестиційний план складається з трьох основних частин:

• заснування нового Європейського фонду стратегічних інвестицій (ЄФСІ) з гарантованими державними коштами задля мобілізації щонайменше 315 млрд євро додаткових інвестицій протягом наступних трьох років (2015-2017);

• створення надійного портфелю проектів у розробці в поєднанні з програмою допомоги для спрямування інвестицій у необхідні проекти;

• амбітна Дорожня карта зі збільшення інвестиційної привабливості Європи та усунення регуляторних перешкод.

Читайте такожЄвросоюз очікує зростання ВВП на рівні 1,3%За оцінками Європейської комісії, запропоновані заходи загалом можуть додати 330-410 млрд євро до ВВП ЄС протягом найближчих трьох років і створити до 1,3 млн нових робочих місць.

Коментуючи створення плану, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відзначив, зокрема, що, чим більше Європа інвестуватиме, тим більш заможною вона буде і створюватиме більше робочих місць.

Єврокомісія просить Європейський парламент і Європейську Раду, зустріч якої відбудеться у грудні, схвалити Інвестиційний план для Європи.