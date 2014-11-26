Бюджет Росії через санкції й нафту може втратити у 2015 році трильйон рублів

Міністерство фінансів РФ оцінює ризики падіння доходів бюджету в 2015 році від зниження ціни на нафту і уповільнення зростання ВВП в 1 трильйон рублів, бачить ціну нафти в $80-90 за барель у середньотерміновому і, можливо, довготерміновому періоді, сказав міністр фінансів РФ Антон Силуанов, повідомляє Reuters.

"Ми знаходимося в нових умовах, новій парадигмі і, відповідно, наші бюджетні та економічні плани теж потрібно будувати, виходячи із нових макроекономічних умов, які, на наш погляд, швидко не зміняться. Нова ціна на нафту - $80-90 за барель - швидше за все, збережеться на середньо-, а може, навіть і довготерміновий період", - сказав він у середу в Раді Федерації РФ.

Бюджет РФ на 2015-2017 роки зверстано на підставі ціни у $100 за барель.

Силуанов вважає, що бюджет потрібно перебудовувати: "Можна, звичайно, швидко проїсти резерви за півтора-два роки, а можна вибудовувати бюджетну політику по-іншому. Нам доведеться оптимізувати витрати або, у всякому разі, їх не такими темпами нарощувати (ми в наступному році нарощуємо витрати на 11 відсотків, що значно вище інфляції)".

Ціна на нафту, яка ще в липні становила $113 за барель, а в листопаді опустилася нижче $80 за барррель - головний ризик для виконання бюджету.

Читайте такожРФ, Саудівська Аравія, Венесуела і Мексика не домовилися про зниження нафтовидобутку"Звичайно, у нас є ризики наступного року з виконання бюджету. В першу чергу, це ціна на нафту. Навіть незважаючи на те, що у нас курс скоректувався, поза тим, якщо збережеться така ж ситуація курсу рубля до долара, і ціни на нафту, як сьогодні, то ми приблизно наступного року недоотримаємо близько 500 мільярдів рублів доходів", - сказав Силуанов.

За його словами, ця сума може бути компенсована з Резервного фонду.

Мінфін РФ передбачив у проекті бюджету право уряду витратити з Резервного фонду до 500 мільярдів рублів.

"Але є ще одні ризики: ризики зниження темпів економічного зростання, яке ми закладали наступного року 1,2 відсотка, можливо, буде нижче. Ризики, які ми бачимо, зі скорочення імпорту - це теж недонадходження доходів. Ми такі ризики оцінюємо ще приблизно на 500 мільярдів рублів", - додав міністр.

Третім чинником ризику міністр назвав відсутність зовнішніх позик: у 2015 році розміщень суверенних євробондів не буде.

"І ще нас турбують запозичення на ринку, тому що ми, напевно, вже точно наступного року не будемо запозичувати на зовнішніх ринках, і нам доведеться ці джерела шукати всередині країни".