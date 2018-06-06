Хто керуватиме Мінфіном замість Данилюка: депутат дав прогноз розвитку подій

У разі звільнення Данилюка з посади голови Мінфіну обов'язки міністра виконуватиме його перший заступник Оксана Маркарова.

Верховна Рада України може прийняти рішення про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка без призначення його наступника, і в такому разі його обов'язки виконуватиме перший заступник міністра Оксана Маркарова.

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Таку думку УНІАН висловив народний депутат України Руслан Демчак, що входить до складу парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Депутат ствердно відповів на питання про те, чи може Рада звільнити Данилюка за поданням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана без призначення наступника.

"Виконуючим обов'язки буде перший заступник Оксана Маркарова", - сказав Демчак.

Раніше інший народний депутат, який також входить до складу парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, Павло Різаненко, висловив думку, що міжнародні партнери України негативно поставляться до відставки міністра фінансів Олександра Данилюка.

У Міністерстві фінансів України питання поточного керівництва міністерством за запитом УНІАН поки не прокоментували.

Довідка УНІАН. Міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність на порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопочеться вже протягом двох років.

Після Данилюк звернувся з листом до послів "Великої сімки", стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента осіб.

Сьогодні, 6 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман направив до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У зв'язку з тим, що Данилюк, як він неодноразово заявляв, сам подавати у відставку не збирається, прийняти рішення про його звільнення може Верховна Рада України за поданням прем'єр-міністра.