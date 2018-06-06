Керівництво ДФС в Житомирській області підозрюють у причетності до конвертцентру

Під час обшуків в робочому кабінеті одного з керівників фіскалів Житомирщини вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис. грн.

Генеральна прокуратура України перевіряє причетність окремих керівників Головного управління Держаної фіскальної служби України у Житомирській області до діяльності конвертаційного центру з обігом понад 140 млн грн.

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Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

«Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, у ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності «конвертаційного центру» окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

У відомстві також зазначили, що під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях ГУ ДФС в Житомирській області співробітниками Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області.

«Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис. грн», - повідомили в ГПУ.

На даний час слідчі дії тривають.