Бюджетний комітет Ради підтримав звільнення міністра фінансів

Сам Данилюк на засідання комітету не з'явився.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав проект постанови про звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка.

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Про це повідомив керівник Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді Віктор Мазярчук у соцмережі Facebook, посилаючись на підсумки сьогоднішнього засідання комітету.

За його словами, міністра запрошували на засідання комітету, проте нікого з представників Мінфіну не було.

«Якби був присутній, думаю, дискусія була б палка і, можливо, рішення не було б ухвалено. Утрималися 3 людини», - написав він.

При цьому, як зазначив Мазярчук, єдиним, хто публічно назвав рішення комітету неправильним і заявив про необхідність заслухати міністра фінансів, був народний депутат Віктор Пинзеник, який входить до складу комітету.

«Цікавий збіг. Перед цим депутати підтримали перерозподіл витрат Державного фонду регіонального розвитку», - додав він.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення в парламент, заявив про спроби втягнути його в «політичну корупцію», вимагаючи підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів».

Довідка УНІАН. Міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопочеться вже впродовж двох років.

Пізніше Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цю посаду йому нав'язують наближених до президента людей.

Сьогодні, 6 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман направив до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У зв'язку з тим, що Данилюк, як він неодноразово заявляв, сам подавати у відставку не збирається, ухвалити рішення про його звільнення може Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра.