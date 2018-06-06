Нацбанк у травні перерахував до держбюджету 17 мільярдів свого прибутку

З початку року регулятор перерахував вже 32 млрд грн з 44,6 млрд грн, запланованих до перерахування цього року.

Національний банк у травні перерахував двома траншами до державного бюджету України частину свого прибутку за минулий рік у сумі 17 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба НБУ, з початку року регулятор вже перерахував до держбюджету 32 млрд грн з 44,6 млрд грн, запланованих до перерахування цього року.

Перерахування суми, що залишилася, буде проведено в повному обсязі протягом 2018 року, за графіком, погодженим з Міністерством фінансів.

«Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ», - пояснює регулятор.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила обсяг прибутку НБУ за 2017 рік до перерахування в державний бюджет в 2018 році в розмірі 44,6 млрд грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає перерахування в казну частини прибутку НБУ за 2017 рік у розмірі 50,5 млрд грн.

У 2017 році НБУ перерахував до державного бюджету 44,4 млрд грн прибутку.