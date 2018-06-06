Може прийти в будь-який момент: Світовий банк описав сценарій нової глобальної кризи

Світова економіка залишила позаду спогади про фінансову кризу 2008-2009 років, і прогнози на 2018 і 2019 роки оптимістичні, пише Світовий банк. Але рецесії відбуваються кожні 10 років, і наступна може прийти в будь-який момент.

Найближчі перспективи світової економіки вселяють оптимізм — близько половини всіх країн світу відчувають прискорення економічного зростання, але за горизонтом 2019 року все виглядає більш тривожно.

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Про це пише Світовий банк (СБ) у новій доповіді «Глобальні економічні перспективи» (виходить раз в півроку).

З одного боку, здається, що світ тільки-тільки остаточно оговтався від наслідків глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, а довгострокові прогнози (на 10 років вперед) цього року були підвищені для більшості економік, зазначає СБ. З іншого, за останні півстоліття глобальні рецесії відбуваються практично кожне десятиліття (1975, 1982, 1991 і 2009), а тепер «пройшло якраз десять років від останньої кризи», констатує виконуючий обов'язки головного економіста Світового банку Шантаянан Девараджан, передає РБК.

Ризики погіршення економічної ситуації сильніші, ніж ймовірність її поліпшення, показують моделі СБ. Зокрема, ймовірність того, що світове економічне зростання в 2019 році (базовий прогноз — 3%) виявиться нижчим за 2%, оцінюється в 21%, а ймовірність симетричного позитивного сюрпризу (зростання вище 4%) становить 16%. Економісти Citigroup прирівнюють зростання світової економіки нижче 2% до «глобальної рецесії» (для порівняння, в 2008 році світове зростання становило 1,8%). І Світовий банк зазначає, що в цілому макроекономічні прогнози страждають зайвим оптимізмом, а попередню глобальну кризу мало хто віщував.

Уповільнення неминуче (поточний сценарій СБ — поступове зниження темпів зростання світового ВВП з 3,1% в 2017-2018 роках до 2,9% до 2020 року), але зросла ймовірність різкого гальмування, якщо один або кілька економічних ризиків матеріалізуються, попереджає СБ. «Протекціоністські загрози згущують хмари над майбутнім зростанням. Якщо ці загрози призведуть до торгівельних воєн, наслідки можуть бути руйнівними», — говорить Девараджан. Друга категорія ризиків, яку він виділяє, — «кредитну подію на великому ринку, що розвивається» (іншими словами, дефолт за борговими зобов'язаннями) або раптове посилення грошово-кредитної політики в США, що призведе до стрибка процентних ставок».

Рівень заборгованості як в приватно-корпоративному, так і в державному секторах економік зараз значно вищий, ніж був до кризи 2008 року, і жорсткість монетарної політики може викликати істотне збільшення вартості обслуговування боргу в цих країнах. «Розворот капітальних потоків (від ринків, що розвиваються, у бік розвинених) і різке знецінення валют теж можуть збільшити ризики дефолтів», — йдеться в доповіді СБ.

Світовий банк наводить приклад, як збіг декількох матеріалізованих ризиків може призвести до глобальної рецесії: «Наприклад, повномасштабна ескалація обмежувальних заходів у торгівлі у поєднанні з раптовим сплеском глобальної інфляції може негативно вплинути на довіру і спричинити деструктивні події на фінансових ринках». Ослаблення економічного зростання і піднесення вартості запозичень можуть посилити занепокоєння щодо боргової та фінансової стабільності», а зростання безробіття загрожує «посиленням політичної невизначеності і протекціоністських тенденцій».

Серед інших ризиків СБ називає завищені оцінки активів у результаті тривалого періоду наднизьких ставок: «Завищені ціни активів роблять глобальні фінансові ринки більш уразливими до різких корекцій цін і сплесків волатильності». Наприклад, у США акції компаній зараз коштують історично дорого з точки зору співвідношення котирувань і прибутків компаній (price to earnings). Ескалація торгових обмежень між США і Китаєм призведе не тільки до економічних втрат для цих двох країн, але і «каскадного збільшення торговельних витрат у глобальних ланцюгах поставок». Нарешті, геополітика, як і раніше, несе ризики для економік (це і невизначеність на Корейському півострові, і напруженість на Близькому Сході, і проблеми у відносинах Росії зі США та Європою). СБ також вказує на ризики політичних змін, «поляризацію суспільної думки», антиглобалістські настрої і зростання впливу популістських сил по всьому світу.